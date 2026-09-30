Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। कला शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महीना बेहतरीन साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि जोश में होश न खोएं और आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। अधिकारी इस महीने आपके काम की सराहना करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी यह महीना शुभ रहेगा। इस राशि के अविवाहित जातकों को किसी पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, जबकि डेटिंग कर रहे लोग रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय लेंगे। खुद का मानसिक रूप से शांत रखने को कोशिश करें।