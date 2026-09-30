Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

Tarot Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर में किसे मिल सकता है धन लाभ और किसे मिलेगी पैसों की टेंशन? (फोटो सोर्स: AI@Chatgpt)
Tarot Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना उत्तरार्ध की राशियों के लिए बदलावों और नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के रहस्यमयी संकेत आपको करियर में सूझबूझ से कदम बढ़ाने और रिश्तों में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आने वाले चार हफ्ते भविष्य की क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
मेष राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का यह महीना कार्यस्थल पर आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। आपको कामकाज से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा क्योंकि, इस महीने आप अपने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में स्थिरता बनी रहेगी। आपकी लव लाइफ को बातचीत के जरिए सुधारने की कोशिश करें। आपको सलाह है कि इस महीने सेहत का विशेष ख्याल रखें और बाहर का खानपान से बचें। क्योंकि, आपको पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेने का सोच रहे हैं तो इस महीने रुक जाएं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। कला शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महीना बेहतरीन साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि जोश में होश न खोएं और आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। अधिकारी इस महीने आपके काम की सराहना करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी यह महीना शुभ रहेगा। इस राशि के अविवाहित जातकों को किसी पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, जबकि डेटिंग कर रहे लोग रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय लेंगे। खुद का मानसिक रूप से शांत रखने को कोशिश करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज इस महीने घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ऐसा करने सा आपको भावनात्मक रूप से संतुलन मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को इस महीना काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पुराने दस्तावेज़ या लेनदेन से फायदा होगा। प्रेम जीवन में पारिवारिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से हालात संभलेंगे। पारिवारिक समारोह में खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। सेहत का विशेष ख्याल रखें क्योंकि, आपको कंधे या सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए यह महीना आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। करियर में नई योजनाओं पर आप काम शुरु कर सकते हैं। आपके पुराने प्रयास इस महीने आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। आप इस महीने वाहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अविवाहित लोग सोशल मीडिया पर किसी के करीब आ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गर्दन और नसों में खिंचाव या हल्का दर्द हो सकता है। इस महीने आपको हल्की एक्सरसाइज से राहत मिलेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए महीना आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आपकी वाणी की मदद से आप इस हफ्ते अपना आकर्षण बढ़ाएंगे। घर परिवार में आपको समाज से खूब मान सम्मान प्राप्त होगा। नौकरीपेशा जातकों के वेतन वृद्धि बोनस मिल सकता है। ऑफिस के लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। इंटरव्यू देने वालों को सफलता मिलेगी। आपकी वित्तीय स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी। सेहत के मामले में देखें तो इस सप्ताह आपका गला, मुंह और गर्दन की समस्या हो सकती है। गरारे, हल्दी वाला दूध और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।
कन्या राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना आत्मबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को इस महीने नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। करियर की दिशा में बात करें तो आपको इस हफ्ते अपनी दिशा तय करने में मार्गदर्शन मिलेगा। आपको इस नया निवेश करने से बचने की जरूरत है बल्कि कोशिश करें की आप अपने पुराने निवेश की ही समीक्षा करें। ईमानदारी और स्पष्ट बातचीत से आपके रिश्तो में मजबूती आएगी।
तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह संयम और आत्मचिंतन की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव की इच्छा रखने वालों के लिए यह महीना वरदान साबित होगा। जल्दबाजी में कोई भी कामकाज न करें। विदेश से जुड़े काम या नौकरी की योजना बनाने में देरी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी दस्तावेज को साइन करने से पहले उसकी अच्छी से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले विशेषज्ञों से सलाह जरुर लें। अनावश्यक खर्चे आपको मानसिक रूप से दबाव दे सकता है। आपको सलाह है कि धैर्य और स्पष्टता से बातचीत करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कामकाज करने के लिए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। टीमवर्क से नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को पुराने संपर्कों से कोई बड़ी प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा योजना बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके पैसा कहीं अटका हुआ है तो उनसे जुड़ा निर्णय थोड़ा सोच समझकर ही करें तो बेहतर रहेगी। लव लाइफ के मामले में बात करें तो मित्रता से शुरू हुआ रिश्ता गहरी मोहब्बत में बदल सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और पुराने अनुभवों का भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं को इस हफ्ते सही मार्गदर्शन मिलेगा। आर्थिक मामलों में देखें तो यह समय आपके कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। विवाह योग्य जातक परिवार के माध्यम से रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य में पीठ और कमर का दर्द तथा आंखों में जलन परेशान कर सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए यह महीना अनुभवों से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको काफी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सरकारी और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशंसा और अतिरिक्त जिम्मेदारी प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी या वाहन में रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन इस समय केवल जानकारी इकट्ठा करना ही लाभदायक रहेगा। कोशिश करें की आप अपने साथी को वास्तविक रूप में स्वीकार करना बेहतर होगा। साथी को वास्तविक रूप में स्वीकार करना बेहतर होगा। आज अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना जीवन में तमाम तरह के बदलाव लेकर आने वाला है। नौकरीपेशा जातकों को गुप्त रिसर्च के जरिए अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुराने किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन, खर्च बढ़ने की भी संभावनाएं अधिक दिख रही है। आपको सलाह है कि इस महीने लेनदेन करते समय थोड़ी पारदर्शिता बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ में आपकी अपने साथी के साथ भावनाएं गहरी होंगी। सेहत के मामले में देखें तो आपको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के लोगों के लिए यह महीना रिश्तों की परीक्षा और साझेदारी में मजबूती लाने वाला रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क में धैर्य और स्पष्ट बातचीत से सफलता मिलेगी। करियर के लिए संयुक्त योजनाएं लाभकारी रहेंगी अकेले लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो यह समय आपके लिए साझेदारी में निवेश करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। अविवाहित जातकों को गंभीर रिश्ते का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। सेहत का ख्याल रखें आपको फेफड़े और किडनी से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
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