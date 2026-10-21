Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: नौकरी की तलाश होगी पूरी, कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मेष से मीन तक जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: 21 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
पुराने परिश्रम के फल मिलने से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। विवादों के शांतिपूर्ण हल मिलने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में शिथिलता का वातावरण बनेगा।
शुभ रंग- डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक- 3
कार्यों की गति तेज रहेगी, लेकिन मन में तनाव और चिंता भी रहेगी। आर्थिक रूप से किए गए कमिटमेंट पूरे करने में कठिनाई महसूस करेंगे। प्रेम में साथी का बर्ताव अपेक्षा से बेहतर रहेगा।
शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8
पारिवारिक मामलों में त्याग और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होने से संतुष्ट महसूस करेंगे। भाई-बहनों से बातचीत में पारदर्शिता रखनी होगी।
शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9
मेहनत का फल धीमी गति से मिलने की संभावना रहेगी। धैर्य और सहनशीलता दिखानी होगी। छिपा हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। यात्रा टालें।
शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 2
मानसिक चिंताएं दूर होंगी। व्यापार गति पकड़ेगा। नई जिम्मेदारियों के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 1
किसी खास व्यवस्था या कार्य के पूरा होने का इंतजार रहेगा। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रेम संबंधों के प्रति जल्दबाजी में निर्णय न लें।
शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8
कला, संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए नई ऊंचाइयां छूने का सकारात्मक समय है। संतान के लिए चिंतित रह सकते हैं। प्रेम में आपसी विश्वास कसौटी पर रहेगा।
शुभ रंग- डायमंड ब्राइट कलर
शुभ अंक- 5
परिणाम पाने हैं तो संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को भरोसा दिलाने में सफल रहेंगे। भूमि बेचने से लाभान्वित होने की संभावना बनेगी।
शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 2
अच्छे समय का सदुपयोग करें। परिवार और कार्यों के बीच तालमेल बेहतर करना होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बनेगी।
शुभ रंग- सैफ्रॉन कलर
शुभ अंक- 6
लोगों का रुखा बर्ताव रहने से कार्यस्थल पर निराशा महसूस करेंगे। घर-परिवार में धन संबंधी मामलों पर उदारता से व्यवहार करना होगा। पेरेंट्स के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
शुभ रंग- सिल्वर कलर
शुभ अंक- 4
बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा। पिछले दिनों विरोध कर रहे लोग पक्ष में आएंगे। रुका हुआ धन पाने के लिए प्रयास करें।
शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5
पुराने फैसलों को चुनौती मिल सकती है। परिवार में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति में शांतिपूर्ण बातचीत की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यात्रा टालें।
शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 3
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