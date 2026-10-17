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Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: 4 राशियों के लिए धन-संपत्ति बढ़ने का योग, 3 की मिलेगा प्रमोशन का मौका, जानें दैनिक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal- 17 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 17, 2026

aaj ka rashifal 17 October 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 17 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: 17 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

दिन तेज गति से आगे बढ़ेगा। पारिवारिक जुड़ाव से उत्साहित रहेंगे। व्यापार में गतिविधियां पक्ष में रहेगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा पर अति उत्साह से बचना होगा।

शुभ रंग- सैफरॉन कलर
शुभ अंक- 9

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ विचारों और कार्यों में स्थिरता रखना मुश्किल रहेगा। पारिवारिक कार्यों में बचत खर्च हो सकती है। आर्थिक मामलों में नए संबंधों के प्रति अधिक विश्वास करने से बचना होगा।

शुभ रंग- डायमंड व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन दिन महत्वपूर्ण बदलाव वाला रहेगा। स्थिर धन संपदा बढ़ने के योग बन रहे हैं। अविवाहितों को मन मुताबिक जीवनसाथी मिलने की स्थिति बन रही है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कार्य स्थल पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति से बचना होगा। तकनीकी और मशीनरी से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें। विरोधियों को हल्के में ना ले प्रेम संबंध में रिश्ते सुदृढ़ होगें।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

पारंपरिक जीवन शैली से हटकर नए तरह के विचारों और कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। यात्रा व्यवसाय को मजबूत करेगी। व्यर्थ विवादों में ऊर्जा ना लगाएं।

शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अधिकारियों का व्यवहार रुखा रह सकता है। शिष्टाचार का उल्लंघन बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। भीड़भाड़ वाले स्थान की यात्रा से बचना होगा।

शुभ रंग- डार्क ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ति में संलग्न रहेंगे। राजनीति और समाज से जुड़े कार्यों प्रति रुचि बढ़ेगी। पदोन्नति और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

जन सामान्य के बीच आक्रोश या तनाव प्रदर्शित करने से बचना होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। वाहन चलाने में सावधानी बरतें।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

बैंकिंग और निवेश संबंधी पूर्वानुमान सही जाने से उत्साहित रहेंगे। मित्रों और परिवारजनों के बीच प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध हो के प्रति अनुराग महसूस करेंगे।

शुभ रंग- लाइट यलो कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

साथी कर्मियो या परिवार जनों के साथ वैचारिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना होगा। यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें खर्च बढ़ेगे।

शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आसपास की गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास में काफी ऊर्जा लगानी पड़ सकती है। व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। धैर्य रखें पूंजी बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहेगें।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होने से कार्यस्थल पर पकड़ मजबूत होगी। नई योजना और अनुसंधान आगे बढ़ेगे। सूचना सार्वजनिक करने से बचे।
ऑफ व्हाइट 8

शुभ रंग-
शुभ अंक-

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Published on:

17 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: 4 राशियों के लिए धन-संपत्ति बढ़ने का योग, 3 की मिलेगा प्रमोशन का मौका, जानें दैनिक भविष्यफल

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