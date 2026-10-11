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Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: : मेष से मीन तक, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य, शुभ रंग और शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal- 10 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 11, 2026

aaj ka rashifal 10 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 10 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Gemini)

Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: 10 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

क्रियाशीलता बढ़ेगी। समस्याओं के निराकरण के रास्ते निकलेंगे और आय में वृद्धि होगी। उल्लास और उत्साह का वातावरण रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- महरून कलर
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

महत्वपूर्ण कार्यों में विशेषज्ञों की सलाह लेकर आगे बढ़ना उचित रहेगा। प्रतिस्पर्धा में खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिल सकती है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों की रुकावटें दूर होंगी। भौतिक संसाधनों पर अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

दूरदर्शिता से काम करना होगा। दृढ़ता दिखाने का समय है। पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा। परिवार में मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। धैर्य और विनम्रता दिखानी होगी।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 7

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

खुशी और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने का दिन है। सकारात्मक समाचार मिलेंगे। प्रेम संबंधों में साथी का भरोसा बढ़ेगा। बैंकिंग और निवेश से जुड़े फैसले शुभ रहेंगे।

शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

लापरवाही आर्थिक तनाव दे सकती है। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों को अनिर्णय की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। व्यावसायिक गतिविधियां तेज गति से आगे बढ़ेंगी। आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता कम होगी।

शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

दूसरों की गलती का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी से बचना होगा। धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से संपर्क बढ़ेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात उत्साहित करेगी।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

संकल्प शक्ति बढ़ी हुई महसूस करेंगे। परिश्रम से अधिक लाभ मिलने पर संतुष्ट दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी। परिवार का साथ मिलेगा।

शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

कार्यों में विविधता रखी तो एक से अधिक दिशाओं से लाभ मिल सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

राजनीतिक मामलों में संभलकर आगे बढ़ें। विश्वास की हानि हो सकती है। कूटनीतिक दूरदर्शिता दिखानी होगी। प्रेम संबंधों में व्याकुलता बढ़ेगी।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

कला और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ के साथ सम्मान भी मिलेगा। पारिवारिक मामलों में ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ने से रोकना होगा। यात्रा टालें।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9

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Updated on:

11 Oct 2026 08:49 am

Published on:

11 Oct 2026 08:49 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: : मेष से मीन तक, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य, शुभ रंग और शुभ अंक

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