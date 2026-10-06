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Aaj Ka Rashifal 6 October 2026: मेष से मीन राशि तक क्या कहते है आपके सितारे? जाने दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal- 6 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 06, 2026

aaj ka rashifal 6 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 6 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 6 October 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 6 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मित्रों और परिवारजनों के साथ समय बिताने और कार्य करने के सामूहिक अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के आरोप-प्रत्यारोप से दूरी बनानी होगी। घर खरीद से संबंधित वार्ताओं में प्रगति होगी।

शुभ रंग- मैरून
शुभ अंक- 8

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

छवि में सुधार होगा। भाग्य का समर्थन मिलने से आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। पुराने विवादों से दूरी बनानी होगी। यात्रा टालें।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 6

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

अति आत्मविश्वास से बचना होगा। व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। परिवारजनों से मेल-मिलाप के अवसर बनेंगे।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

दिए गए और सामूहिक रूप से किए गए कार्यों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। महत्वपूर्ण मुलाकातें संध्या समय से पहले रखें।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हालात देखकर भविष्य के निर्णय लें। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है।

शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। पारिवारिक मामलों में धन और शक्ति खर्च होगी। उच्च अधिकारियों से बहस में न उलझें।

शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

सभी पक्षों के बीच समन्वय बिठाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। पक्षपात या अनुराग से बचना होगा। शेयर मार्केट में तत्काल लाभ की उम्मीद कम रहेगी।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

नियमों की पालना के प्रति सावधान रहना होगा। पुराने मामले फिर से तनाव दे सकते हैं। व्यवसाय में दूसरों की मदद मिलना कठिन रहेगा।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

साथी कर्मियों का सहयोग न मिलने से कार्य की प्रगति संदिग्ध रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही न बरतें। प्रेम संबंधों में शिथिलता महसूस करेंगे।

शुभ रंग- येलो
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आर्थिक मामलों में तेजी से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा। भावनात्मक संबंधों में साथी का व्यवहार उत्साहवर्धक रहेगा। प्रियजनों से मुलाकात सुखद रहेगी।

शुभ रंग- पीकॉक ब्लू
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सूझबूझ के साथ निर्णय लेने होंगे। यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

उल्लास और उत्साह का वातावरण रहेगा। आर्थिक मामलों में अच्छे निर्णय भविष्य में लाभकारी होंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 8

October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

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Published on:

06 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 6 October 2026: मेष से मीन राशि तक क्या कहते है आपके सितारे? जाने दैनिक राशिफल में

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