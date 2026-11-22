Aaj Ka Rashifal 23 November 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार 23 नवंबर 2026 को सोमवार है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। 23 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानिए दैनिक राशिफल में: