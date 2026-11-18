ज्योतिष मठ संस्थान के ज्योतिषाचार्य पं. विनोद गौतम के अनुसार बुध को बुद्धि, संवाद, शिक्षा, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। इसके मार्गी होने से पढ़ाई, मीडिया, नौकरी और पारिवारिक संवाद से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। गलतफहमियां दूर करने और पुराने विवाद सुलझाने के अवसर मिलेंगे। वहीं, शुक्र को प्रेम,विवाह, सुख-सुविधा, कला और सौंदर्य का कारक माना गया है। इसके मार्गी होने से वैवाहिक जीवन, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मेलजोल में मधुरता आने के संकेत है। विवाह संबंधी बातचीत और लंबे समय से अटके रिश्तों को आगे बढ़ाने में भी अनुकूलता बन सकती है।