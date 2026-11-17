Brihaspati Chalisa: वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। गुरुवार का दिन उनको समर्पित है। इस भगवान विष्णु और बृहस्पति की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है, सुख प्राप्त होने लगते हैं। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति चालीसा का पाठ किया जाता है। धर्माचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से करियर और विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।