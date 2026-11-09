Govardhan Puja: 9 और 10 नवंबर को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, दोनों दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट

दिवाली के अगले दिन सोमवार को सुबह सोमवती अमावस्या का संयोग बना। साल की यह एकमात्र सोमवती अमावस्या है। कार्तिक माह में आने से इसका महत्व और बढ़ गया है। कार्तिक माह स्नानदान के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने सुबह स्नान कर भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया। महिलाओं ने परिवार की सुख- समृद्धि और मंगलकामना के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया। पीपल पूजन और परिक्रमा की परंपरा भी निभाई। इस मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा और अभिषेक के आयोजन हुए।