13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भारत

छठ पर श्रद्धापूर्वक करें सूर्यदेव की पूजा, अच्छी नौकरी-करियर के साथ बढ़ सकता है सम्मान

Chhath Puja : सूर्य पूजन से मिलता है सरकारी संबंधों से लाभ, छठ पर माता षष्ठी और सूर्यदेव की करते हैं उपासना
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Updated: 13 Nov 2026, 1:00 PM IST

worship of the sun during chhath leads to a good job

Chhath Puja सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

Chhath Puja : दिवाली की रौनक के बाद देश में अब चार दिनों तक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम रहेगी। नहाय- खाय के साथ 13 नवंबर से छठ महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए तालाबों, जलाशयों और छठ घाटों पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। घाटों पर श्रद्धालु सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करेंगे। घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और पूजन के लिए वेदियां तैयार की जा रही हैं। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए कुछ शहरों में श्रद्धालुओं का अग्रिम पंजीयन भी किया जा रहा है। छठ पूजा के चलते घाटों पर साफ, सफाई, रंग, रोंगन, विद्युत साज, सज्जा, चेंजिंग रूम आदि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छठ पर सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से अच्छी नौकरी, करियर के साथ सम्मान भी बढ़ सकता है।

छठ का पर्व दिवाली के छठे दिन से शुरु होकर चार दिनों तक चलता है। यह एक कठिन व्रत है जिसमें माता षष्ठी की पूजा-अर्चना करके पुत्र, पति एवं परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। इसे सूर्य पूजा का भी सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है । छठ का पर्व वैदिक काल से मनाया जा रहा है। ऋग्वेद में सूर्य पूजन एवं उषा पूजन के रूप में इसका वर्णन है।

चार दिन की छठ पूजा, कब क्या

पहला दिन 13 नवंबर:
नहाय- खाय: इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी । व्रती स्नान कर शुद्धता के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और पूजा अर्चना कर, व्रत की तैयारियां शुरू करते हैं।

Katni Fire: 2 माह के बच्चे को आखिरी सांस तक सीने से लगाए रही मां, सीढ़ियों पर प्लास्टिक सामानों से भड़की आग

ये भी पढ़ें
कटनी में लगी भीषण आग का नजारा

दूसरा दिन 14 नवंबर-
खरना: दूसरे दिन, निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी व फल का प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित किया जाता है। इसी प्रसाद से शाम को व्रत खोलते हैं, इसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

तीसरा दिन 15 नवंबर-
संध्या अर्घ्य : इस दिन छठ पूजा का मुख्य आयोजन होता है। व्रती जलाशयों और घाटों पर पहुंचकर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह प्रकृति, सूर्य और जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है।

चौथा दिन 16 नवंबर-
उषा अर्घ्य और पारायण: इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और आरोग्य की कामना की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारायण कर चार दिवसीय महापर्व संपन्न होगा।

विधानसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा एमपी का नक्शा, 50 जिलों का सर्वे पूरा

ये भी पढ़ें
संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं में होगा बदलाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.