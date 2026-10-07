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Aaj Ka Rashifal 7 October 2026: मेष से मीन तक आज बनेंगे लाभ के योग, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal- 7 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 07, 2026

aaj ka rashifal 7 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 7 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 7 October 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 7 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

तकनीकी और अनुसंधान से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी। विरोधियों के प्रति रुख सख्त रह सकता है। भावनात्मक संबंधों में संवेदनशीलता रखनी होगी।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

सतर्क रहने पर लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में ताजगी अनुभव करेंगे।

शुभ रंग- व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आकस्मिक लाभ के अवसर बनेंगे। नए समझौते भविष्य के लिए बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

बैंकिंग और निवेश से जुड़े मसलों में जल्दबाजी से बचना होगा। कानूनी मामलों में लापरवाही न बरतें। प्रेम संबंधों से खुशी मिलेगी।

शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 5

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

निर्णयों में साहस और दृढ़ता का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक लाभों में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण सहज और सुखद रहेगा।

शुभ रंग- एमराल्ड
शुभ अंक- 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कार्यस्थल पर पकड़ ढीली होगी। भावनात्मक संबंधों में निराशाजनक स्थिति से तनाव रह सकता है। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा।

शुभ रंग- पीकॉक ब्लू
शुभ अंक- 2

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

उच्च शिक्षा में बन रहे अवसरों का लाभ उठाना होगा। आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी की राय महत्वपूर्ण रहेगी।

शुभ रंग- लाइट ग्रे
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

समय पक्ष का बन रहा है। अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। प्राकृतिक और धार्मिक यात्राओं की संभावना बनेगी।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 8

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

प्रियजनों से वार्ता सुखद रहेगी। नए व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे। आकस्मिक लाभ होंगे।

शुभ रंग- मैरून
शुभ अंक- 6

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

नजदीकी लोग व्यर्थ का तनाव देने का प्रयास कर सकते हैं, सजग रहना होगा। शेयर मार्केट से दूरी बनाएं। दूरदर्शिता से लिए निर्णय लाभकारी होंगे।

शुभ रंग- लाइट ग्रीन
शुभ अंक- 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों से उत्साहजनक वार्ता प्रसन्नता देगी। विदेश व्यापार से जुड़ने की संभावना बनेगी।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

परिश्रम का लाभ देरी से मिलने से निराशा बढ़ सकती है। मन में चिंता रहेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।

शुभ रंग- सैफ्रन
शुभ अंक- 1

Tarot Masik Rashifal October 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों में से मां दुर्गा किस पर बरसाएंगी आशीर्वाद? जानें मासिक राशिफल

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Published on:

07 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 7 October 2026: मेष से मीन तक आज बनेंगे लाभ के योग, इन राशियों को रहना होगा सावधान

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