7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: जाने आज किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? दैनिक भविष्यवफल में

Aaj Ka Rashifal- 8 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Oct 08, 2026

aaj ka rashifal 8 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 8 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Gemini)

Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: 8 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

कार्य को पूरा करने में संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता की स्थिति बनेगी। दूसरों पर निर्भरता कम होगी। भावनात्मक संबंधों में मेल-मिलाप के अवसर बनेंगे। गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 9

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहना होगा। सामाजिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है। मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मेहनत का परिणाम शीघ्र मिलेगा। ईर्ष्या और द्वेष से भरे वातावरण से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

भावुकता में आकर आर्थिक मामलों में किसी पर तुरंत भरोसा करने से बचें। शारीरिक क्षमता से अधिक परिश्रम करने से बचना होगा और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। छिपे हुए धन का लाभ मिल सकता है।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

किसी खास लक्ष्य की दिशा में कार्य आगे बढ़ने से उत्साहित रहेंगे। विरोधियों के प्रति ज्यादा सख्त होने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी।

शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

विपक्षियों का कड़ा विरोध सहना पड़ सकता है। अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। नए संबंधों और संपर्कों से मदद मिलेगी। वैवाहिक रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यावसायिक गतिविधियों में स्वयं लाभ में रहेंगे और दूसरों को भी दिशा देने में सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता की प्रशंसा होगी।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

नए विवाद सामने आ सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। कृषि एवं निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। प्रेम में कल्पनाएं वास्तविकता में बदल सकती हैं।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

मानसिक दृढ़ता के बल पर दूसरों के प्रभाव से मुक्त होंगे। जॉब में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी के विचारों को महत्व देना होगा।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

संतान पक्ष के विचारों और कार्यों से जुड़े मुद्दे तनाव दे सकते हैं। माता-पिता का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

साझेदारी के व्यवसाय में नई योजनाएं बन सकती हैं। सरकारी कार्यों की गति तेज रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 2

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

प्रेम संबंधों में अति भावुकता से बचना होगा। आपके सीधेपन का फायदा उठाया जा सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

शुभ रंग- डार्क यलो
शुभ अंक- 6

October 2026 Masik Rashifal: नवरात्रि में मां दुर्गा करेंगी किस राशि पर कृपा, किसके लिए बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें राशिफल

ये भी पढ़ें
monthly horoscope masik rashifal october 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: जाने आज किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? दैनिक भविष्यवफल में

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 7 October 2026: मेष से मीन तक आज बनेंगे लाभ के योग, इन राशियों को रहना होगा सावधान

aaj ka rashifal 7 October 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 October 2026: मेष से मीन राशि तक क्या कहते है आपके सितारे? जाने दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 6 October 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 October 2026 : कर्क, धनु को हो सकता है धनलाभ, जानिए अन्य राशियों के लिए क्या लाए चंद्रदेव

5 अक्टूबर का राशिफल
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 October 2026 :आज किस राशि पर बरसेगी सितारों की मेहरबानी, जानें 12 राशियों का हाल

aaj ka rashifal 4 October 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 October 2026 : सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते है सितारे? जानें दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 3 October 2026 daily horoscope hindi
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.