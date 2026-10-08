Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: जाने आज किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? दैनिक भविष्यवफल में

Aaj Ka Rashifal 8 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Gemini)
Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: 8 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
कार्य को पूरा करने में संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता की स्थिति बनेगी। दूसरों पर निर्भरता कम होगी। भावनात्मक संबंधों में मेल-मिलाप के अवसर बनेंगे। गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा।
शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 9
अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहना होगा। सामाजिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है। मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।
शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 4
महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मेहनत का परिणाम शीघ्र मिलेगा। ईर्ष्या और द्वेष से भरे वातावरण से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 1
भावुकता में आकर आर्थिक मामलों में किसी पर तुरंत भरोसा करने से बचें। शारीरिक क्षमता से अधिक परिश्रम करने से बचना होगा और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। छिपे हुए धन का लाभ मिल सकता है।
शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8
किसी खास लक्ष्य की दिशा में कार्य आगे बढ़ने से उत्साहित रहेंगे। विरोधियों के प्रति ज्यादा सख्त होने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी।
शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 7
विपक्षियों का कड़ा विरोध सहना पड़ सकता है। अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। नए संबंधों और संपर्कों से मदद मिलेगी। वैवाहिक रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 4
व्यावसायिक गतिविधियों में स्वयं लाभ में रहेंगे और दूसरों को भी दिशा देने में सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता की प्रशंसा होगी।
शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 5
नए विवाद सामने आ सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। कृषि एवं निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। प्रेम में कल्पनाएं वास्तविकता में बदल सकती हैं।
शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 1
मानसिक दृढ़ता के बल पर दूसरों के प्रभाव से मुक्त होंगे। जॉब में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी के विचारों को महत्व देना होगा।
शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 3
संतान पक्ष के विचारों और कार्यों से जुड़े मुद्दे तनाव दे सकते हैं। माता-पिता का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी।
शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8
साझेदारी के व्यवसाय में नई योजनाएं बन सकती हैं। सरकारी कार्यों की गति तेज रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 2
प्रेम संबंधों में अति भावुकता से बचना होगा। आपके सीधेपन का फायदा उठाया जा सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
शुभ रंग- डार्क यलो
शुभ अंक- 6
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