Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 : कर्क को संपत्ति, मिथुनवालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानिए आज का राशिफल

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Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। शनिवार का दिन होने से आज शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में आज का दिन कई जातकों के लिए शुभ साबित होगा। जानिए 10 अक्टूबर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष
कर्तव्य पालन में सावधानी रखनी होगी। वैवाहिक रिश्तों से थोड़ी मायूसी मिल सकती है। वाहन सावधानी से चलाना होगा, यात्रा टालें।
शुभ रंग: ग्रीन
शुभ अंक: 3
वृषभ
शिक्षार्थियों को अपने कार्यों में पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भावनात्मक संबंधों में नए जुड़ाव से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में आकस्मिक घटनाक्रम से लाभ मिलेंगे।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 8
मिथुन
महत्त्वाकांक्षा पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहेगें। उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने के प्रयास सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।
शुभ रंग: पीच
शुभ अंक: 1
कर्क
व्यावसायिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नए अनुबंध या समझौते की पृष्ठभूमि तैयार होगी। पुराने संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए वार्ता का सही समय है। प्रेम में अनुराग बढ़ेगा।
शुभ रंग: यलो कलर
शुभ अंक: 6
सिंह
मार्केटिंग और प्रबंधन सेवाओं से संबंधित लोगों को परिश्रम का फल तुरंत मिलेगा। मांगलिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। भावनात्मक संबंधों से ज्यादा उम्मीद ना रखें।
शुभ रंग: ऑरेंज कलर 7
कन्या
व्यापार से जुड़ी समस्याओं के हल निकलेंगे। भाग्य का समर्थन मिलेगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचना होगा।
शुभ रंग: स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक: 9
तुला
मनोरंजन और कला के प्रति रूझान बढ़ेगा। विशिष्ट लोगों से मुलाकात के अवसर बनेंगे। आकस्मिक खर्च बढ़ने से थोड़ा तनाव रह सकता है।
शुभ रंग: कॉफ़ी कलर
शुभ अंक: 2
वृश्चिक
संसाधनों में अभिवृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में साथी का व्यवहार अनपेक्षित रहेगा। भूमि व्यवसाय में भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग: कॉपर
शुभ अंक: 4
धनु
मानसिक तनाव कम होगा। भावनात्मक रिश्तों से भरपूर मदद मिलेगी। उच्च अधिकारियों का उत्कृष्ट कार्यों के लिए दबाव बढ़ेगा। नई तकनीकी सीखने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 5
मकर
खेलकूद से जुड़े लोगों को सम्मान और नए अनुबंध मिल सकते हैं। भाग्य का समर्थन मिलने से विशिष्ट लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। वैवाहिक रिश्तों पर भरोसा बढ़ेगा।
शुभ रंग: महरून
शुभ अंक: 1
कुंभ
अधिक शारीरिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पुराने समझौतों में समस्या महसूस करेंगे। पेरेंट्स का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 4
मीन
सूझबूझ से कार्य करने का समय है। सभी का सहयोग और परिस्थितियों पर नियंत्रण मिलने से विशिष्ट कार्य के अवसर बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।
शुभ रंग: एमरल्ड कलर
शुभ अंक: 2
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