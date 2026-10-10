Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 : कर्क को संपत्ति, मिथुनवालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। शनिवार का दिन होने से आज शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में आज का दिन कई जातकों के लिए शुभ साबित होगा। जानिए 10 अक्टूबर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।