धन संपत्ति बढ़ा सकता है शुक्रवार का दिन, शाम को करें लक्ष्मीजी की पूजा

श्राद्ध पक्ष में इन दिनों जहां पितरों का तर्पण किया जा रहा है वहीं इसी अवधि में लक्ष्मी पूजन का भी विशेष अवसर आता है। पितृपक्ष में अष्टमी तिथि इसके लिए नियत है। इस दिन गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे महालक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। माना जाता है कि विधिपूर्वक गजलक्ष्मी पूजा करने से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। महालक्ष्मी पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए जोकि बहुत फलदायी होती है।