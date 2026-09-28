अक्टूबर में खुल सकती है 3 राशिवालों की किस्मत, संपत्ति के साथ करियर भी चमका सकते हैं बृहस्पति

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई के अनुसार देवगुरु के सिंह राशि में आने से शुभ स्थिति का निर्माण होगा। इससे 3 राशियों को ज्यादा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु के शुभ प्रभाव से सिंह राशि (Leo) वाले अक्टूबर के अंत में विदेश जा सकते हैं। उनका ऑफिस ही विदेश में जा सकता है। सोने के व्यापार में लगे कारोबारियों को बड़ा लाभ हो सकता है। युवाओं को नई नौकरी मिलने के भी योग हैं। धनु राशिवालों की आय में वृद्धि होने और प्रतिष्ठित नौकरी मिलने के योग बनेंगे। वे समाज में भी खूब प्रतिष्ठित होंगे। मीन राशिवाले जातकों के देवगुरु के प्रभाव से अक्टूबर का महीना शुभफलदायक साबित हो सकता है। वर्षों से अटके किसी काम में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। भूमि या संपत्ति प्राप्ति के भी शुभ योग हैं।