पितरों के आशीर्वाद से मिल सकती हैं सभी खुशियां, श्राद्ध पक्ष में देते हैं प्रसन्नता के ये संकेत

Shraddha Paksha : सनातन धर्म पितरों का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है।सभी ग्रंथों और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उनकी कृपा या प्रसन्नता के बिना कोई भी सुख नहीं मिल सकता। ज्योेतिष ग्रंथों के अनुसार पितर या पितृ प्रसन्न हों तो आपके सभी मनोरथ पूरे हो सकते हैं। सालभर हर अमावस्या पर हम पितरों को तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष तो उन्हीं को समर्पित है। इस अवधि में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। वे अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनके जीवन में सुख आता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के संकेत भी प्राप्त होते हैं।