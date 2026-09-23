गणपति विसर्जन से पहले जरूर करें ये 5 काम, वरना अधूरी मानी जाएगी बप्पा की विदाई, जानें उत्तर पूजा का रहस्य

गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के स्वागत से शुरू होकर उनके विसर्जन के साथ पूरा होता है। इस वर्ष इस दस दिवसीय उत्सव का समापन शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। हालांकि, कई घरों और स्थानों पर अपनी परंपरा के अनुसार डेढ़ दिन, तीन, पांच या सात दिन में भी गणपति विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पहले भगवान गणेश की उत्तर पूजा की जाती है। उत्तर पूजा परंपरा बप्पा को विदाई देने से पहले अपनाई जाती है। इसमें भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती करने के बाद उनसे परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। उत्तर पूजा करने के बाद गणपति की मूर्ति को स्थापित स्थान से थोड़ा आगे खिसकाने की परंपरा है। मूर्ति को खिसकाना अपने आप में कोई सामान्य स्थान परिवर्तन नहीं माना जाता, बल्कि यह विदाई की शुरुआत का प्रतीकात्मक संकेत होता है।