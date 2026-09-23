60 साल बाद ऐसा पितृपक्ष, दुर्लभ ग्रहयोग में होगा शुरू; जानें किस दिन किसका श्राद्ध

Pitru Paksha 2026: पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का पर्व पितृपक्ष इस बार विशेष संयोगों के साथ शुरू होगा। 26 सितंबर को शनिवार के दिन पूर्णिमा से शुरू होकर 10 अक्टूबर को शनिवार की सर्वपितृ अमावस्या पर समापन होगा। 1966 के बाद 2026 में पितृपक्ष के शुरू और समापन पर शनिवार के साथ विशेष ग्रहयोग बन रहे हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 16 दिन का रहेगा, हालांकि एक दिन दो तिथियां के कारण श्राद्ध निर्धारित कालखंड में किए जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला के अनुसार ग्रह गोचर और परिभ्रमण की स्थिति के आधार पर इस बार श्राद्ध पक्ष विशेष ग्रहयोग में आ रहा है। 1966 के बाद 2026 में ग्रहयोग की पुनरावृत्ति हो रही है।