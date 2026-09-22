Navratra : हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, इन राशिवालों की बढ़ सकती है सुख-समृद्धि

Shardiya Navratra : शारदीय नवरात्रि के साथ ही अगले माह शक्ति पर्व आएगा। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस बार नवरात्रि में सप्तमी तिथि दो दिन रहेगी जबकि अष्टमी और नवमी पूजा एक ही दिन होगी। शारदीय नवरात्रि 2026 में सिंह वाहिनी माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि नवरात्रि का यह संयोग सभी राशिवालों के लिए सुख-समृद्धिदायक साबित होगा। शारदीय नवरात्रि सभी जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगी।