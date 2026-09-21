22 सितंबर को भगवान विष्णु बदलेंगे करवट, जानें परिवर्तिनी एकादशी पर कैसे करें पूजा

एकादशी व्रत में अन्न और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। श्रद्धालु अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या सात्विक आहार में व्रत रख सकते हैं। फल, दूध, मेवे और व्रत में स्वीकार्य आहार लिया जा सकता है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण, भजन-कीर्तन और धार्मिक पाठ करना चाहिए। असमर्थ व्यक्ति स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फलाहार कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों के क्षय, सुख-समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। इसे पुण्य प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाए। एकादशी का मूल संदेश केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम सात्विक आचरण और भगवान के प्रति भक्ति को जीवन में उतारना भी है।