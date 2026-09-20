Shardiya Navratra : कब से शुरु होगी नवरात्रि, जानें प्रतिपदा से नवमी तक देवी के किस स्वरूप की होगी पूजा

Shardiya Navratra 2026: शरद ऋतु प्रारंभ होते ही नवरात्रि की आहट भी सुनाई देने लगी है। दुर्गा मंदिरों में इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरु हो गई हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है। दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग 9 स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। अनेक भक्त कठिन व्रत रखते हैं और पूर्ण आस्था के साथ माता की पूजा करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरु होगी।