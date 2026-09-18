और शुभ फलदायी हो सकती है श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा, 60 साल बाद फिर बना दुर्लभ ग्रह-गोचर

Shraddh Paksha Purnima : भारतीय ज्योतिष और खगोलीय घटनाक्रम के दृष्टिकोण से इस बार श्राद्धपक्ष का आरंभ विशेष संयोग के साथ हो रहा है। श्राद्धपक्ष शनिवार, 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार पूर्णिमा तिथि अपनी पूर्णता के साथ रहेगी। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, करीब छह दशक बाद यह दुर्लभ ग्रह गोचर बन रहा है। श्राद्धपक्ष पूर्णिमा पर ग्रहों के संचरण की ऐसी स्थिति बन रही है, जैसी वर्ष 1966 में बनी थी। इस कारण श्राद्ध पूर्णिमा को ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।