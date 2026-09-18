Tata Group के शेयरों में बड़ी गिरावट, सीमेंट और मेटल शेयरों में अच्छी-खासी तेजी, जानिए बाजार का हाल

टाटा ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। एनएसई पर टाटा केमिकल्स का शेयर 11.54 फीसदी या 89 .90 रुपये गिरकर 689.40 रुपये पर बंद हुआ। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर 4.78 फीसदी गिरकर 722.45 पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर 3.40 फीसदी गिरकर 303.80 रुपये पर बंद हुआ है। टीसीएस का शेयर 3.88 फीसदी गिरकर 2105 रुपये पर बंद हुआ। टाटा स्टील का शेयर 0.93 फीसदी गिरकर 185.54 रुपये पर बंद हुआ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर 1.75 फीसदी गिरकर 996 रुपये पर बंद हुआ। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का शेयर 2.36 फीसदी गिरकर 702.35 रुपये पर बंद हुआ। टाटा एलेक्सी का शेयर 3.40 फीसदी गिरकर 3,266 रुपये पर बंद हुआ।