NSE IPO को निवेशकों से नहीं मिल रहा ज्यादा रिस्पांस, GMP में भी आई गिरावट, जानें एक्सपर्ट्स की राय

एनएसई का कारोबार मजबूत है, लेकिन आईपीओ में निवेश करते समय सिर्फ कंपनी का नाम और बाजार में उसकी मजबूत स्थिति देखना काफी नहीं है। शेयर के लिए कितनी कीमत चुकाई जा रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 129 Wealth और Paul Asset के फंड मैनेजर एवं रिसर्च हेड प्रसेंजित पॉल के मुताबिक, एनएसई एक मजबूत और नकदी पैदा करने वाला कारोबार है। कंपनी को पूंजी बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का फायदा मिलता है। हालांकि, 1,785 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर करीब 43 गुना FY26 कमाई का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। उनके मुताबिक, आगे कंपनी की ग्रोथ सिर्फ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से नहीं आएगी। कैपिटल मार्केट में बढ़ती भागीदारी, कैश मार्केट में गतिविधि, नए प्रोडक्ट, डेटा, इंडेक्स और गिफ्ट सिटी जैसे सेक्टर ग्रोथ के नए रास्ते बन सकते हैं।