टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन कि नियुक्ति को बताया गैर-कानूनी, दिया टाटा संस के ही नियमों का हवाला

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा। (फोटो-IANS)
Noel Tata vs N Chandrasekaran: टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि एन. चंद्रशेखरन का बढ़ाया गया पांच साल का कार्यकाल गैरकानूनी है। टाटा ट्रस्ट्स ने एक बयान जारी कर यह बात कही। इसको गैरकानूनी बताने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों का हवाला भी दिया। साथ ही नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ वोट भी दिया था, लेकिन टाटा संस के बोर्ड में बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
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