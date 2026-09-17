17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

IIT मद्रास के पूर्व छात्र ने UPSC किया पास, सिविल सर्विस करने के कुछ साल बाद ही छोड़ दी नौकरी

आईआईटी मद्रास के एक पूर्व छात्र ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 17, 2026

UPSC

UPSC (Photo - ANI)

यूपीएससी (UPSC) पास करना देश में कई लोगों का सपना है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कई उम्मीदवार सालों तक मेहनत करते हैं। चयन होने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो सिविल सर्विस को छोटे हैं, लेकिन आईआईटी मद्रास (IIT Madras) के एक पूर्व छात्र ने ऐसा ही किया। हम बात कर रहे हैं भरणी वी.एल.एस.वी.एस.एस. (Bharani Vlsvss) की, जिसने सिविल सर्विस जॉइन करके नौकरी छोड़ दी।

चुना प्राइवेट सेक्टर

प्राइवेट सेक्टर छोड़कर भरणी ने यूपीएससी पास करके इंडियन ट्रेड सर्विस जॉइन की। लेकिन फिर भरणी ने कुछ ऐसा किया जो बहुत से लोग करने की सोचते भी नहीं हैं। उसने यह सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में लौटने का फैसला लिया।

क्यों छोड़ी सिविल सर्विस?

लगभग 6 साल सिविल सर्विस में नौकरी करने के बाद भरणी ने सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में वापसी की। क्या रही इसके ऐसा करने की वजह? आइए नज़र डालते हैं।

सेवाओं के बीच असमानता

एक ही परीक्षा पास करने के बावजूद ‘एलीट’ सेवाओं (जैसे IAS) और अन्य सेवाओं में अवसर, काम की परिस्थितियाँ, संस्थागत सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। यह सिर्फ प्रतिष्ठा या सुविधाओं की बात नहीं।

विशेषज्ञों के लिए सीमित गुंजाइश

सरकारी कामकाज जटिल हो चुका है, विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ रही है। फिर भी सिस्टम जनरलिस्ट्स पर आधारित है। विशेषज्ञों को निर्णय लेने और आगे बढ़ने का कम मौका मिलता है।

संतुष्टि और जवाबदेही की कमी

काम करने या न करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जवाबदेही असमान है। करियर ग्रोथ अक्सर असली प्रदर्शन से ज़्यादा आपकी सेवा पर निर्भर करती है।

रुचि में बदलाव

समय के साथ भरणी की रुचि टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और बिज़नेस की ओर बढ़ी, जहाँ विचारों को तेज़ी से टेस्ट और लागू किया जा सकता है।

व्यक्ति पर असर छोड़ती हैं चीज़ें

भरणी का मानना है कि जितना ज़्यादा समय सिस्टम में बिताओ, बाहर निकलना और नई शुरुआत करना उतना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें व्यक्ति पर अपना असर छोड़ती हैं। भरणी ने कहा कि सरकारी सेवा सम्मानजनक थी, लेकिन संस्थागत समस्याओं पर चुप नहीं रहना चाहिए।

यूपीएससी अभ्यर्थियों को दी सलाह

भरणी ने यूपीएससी अभ्यर्थियों को सलाह दी है। उसका मानना है कि कि अभ्यर्थियों को सिर्फ समाज के दबाव में सिविल सर्विस चुनकर अपने साल बर्बाद नहीं करने चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

संघ लोक सेवा आयोग

IIT Madras

Updated on:

17 Sept 2026 07:46 pm

Published on:

17 Sept 2026 07:45 pm

Hindi News / National News / IIT मद्रास के पूर्व छात्र ने UPSC किया पास, सिविल सर्विस करने के कुछ साल बाद ही छोड़ दी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Assam Police: मेघालय के गुप्त रास्ते से असम पहुंचे 27 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू

Assam Police
गुवाहाटी

IndiGo ने बढ़ाए कई घरेलू सर्विस चार्ज, अब बच्चे के टिकट से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक देना होगा ज्यादा पैसा

IndiGo
राष्ट्रीय

Gujarat Digital Arrest: पहले लोन का झांसा, फिर मोबाइल पर कब्जा, डिजिटल अरेस्ट की करोड़ों की ठगी का खुला खेल

Gujarat Digital Arrest case
अहमदाबाद

आधुनिक पुलिसिंग को तकनीक से मिलेगी मजबूती, IIT गांधीनगर और गुजरात ATS ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया MoU

iit gandhinagar gujarat ats
अहमदाबाद

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन कि नियुक्ति को बताया गैर-कानूनी, दिया टाटा संस के ही नियमों का हवाला

tata Sons chairman reappointment News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.