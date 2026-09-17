‘नोएडा की कंपनी के लिए ब्रिटेन यात्रा?’ CM विजय के विदेश दौरे पर बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने साधा निशाना

Tamilisai Soundararajan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की हालिया विदेश यात्रा को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने सीएम विजय के इस दौरे पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है। सुंदरराजन ने कहा कि यह बेहद हैरान करने वाला है कि मुख्यमंत्री ब्रिटेन जाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा की कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाता है, तो वह उस देश में मौजूद विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ब्रिटेन जाकर यूपी के नोएडा की एक कंपनी के साथ MoU साइन कर रहे हैं। अगर उन्हें यही करना था तो यूके जाने के बजाय उत्तर प्रदेश जाना चाहिए था।