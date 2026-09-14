CM विजय की लंदन यात्रा पर घमासान, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन बोले- निवेशकों से मिलने गए हैं या कार रेस के लिए?

CM Vijay UK Visit: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की यूके यात्रा को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। डीएमके के सवालों के बाद केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने भी विजय के दौरे के मकसद पर निशाना साधा है। आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी निवेश लाने के दावे के बीच विजय सुपरस्टार और रेसर अजीत कुमार की ले मैन्स कप रेस में नजर आए। वहीं, टीवीके ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि आधिकारिक दौरे के दौरान किसी दोस्त से मिलना गलत नहीं है और विजय की मौजूदगी से तमिलनाडु के ब्रांड को फायदा हो सकता है।