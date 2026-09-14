Ganesh Chaturthi 2026: जब तिलक ने गणेश पूजा को बनाया जनआंदोलन, ऐसे धर्म से निकली स्वराज की हुंकार

Bal Gangadhar Tilak: आज गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा, पंडाल और विसर्जन का पर्व नहीं रह गई है। महाराष्ट्र से शुरू होकर देशभर में लोकप्रिय हुए सार्वजनिक गणेशोत्सव के पीछे एक ऐसी राजनीतिक कहानी छिपी है, जिसने धार्मिक आस्था को सामाजिक एकजुटता का माध्यम बना दिया। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरों तक सीमित गणेश आराधना को सार्वजनिक मंच दिया। मकसद केवल उत्सव बढ़ाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के दौर में लोगों को एक साझा मंच पर लाना और राष्ट्रीय चेतना जगाना भी था।