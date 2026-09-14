BRICS में भारत की कूटनीतिक कामयाबी या चीन का हुआ फायदा? कपिल सिब्बल ने समिट पर कही बड़ी बात

बता दें नई दिल्ली में हुए BRICS सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रेड, सप्लाई चेन और आर्थिक सहयोग शामिल रहे। समूह ने लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। स्टार्टअप्स और संक्रामक बीमारियों से निपटने पर भी चर्चा हुई। BRICS में दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ऐसे में इसका वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ रहा है। सदस्य देशों ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत बताई। ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करने की बात भी सामने आई। इसमें चीन की भागीदारी भी ज्यादा है। ग्रुप के कई साथी देश उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ईरान पहले से ही ज्यादा व्यापार करता है। ऐसे में सिब्बल के बयान ने एक अलग सवाल खड़ा कर दिया है। क्या BRICS की बढ़ती ताकत का फायदा भारत को ज्यादा मिला या चीन को…