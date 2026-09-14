‘वंदे मातरम की पूरी गरिमा को बहाल करने में करीब 80 साल लग गए’, राष्ट्रीय गीत को लेकर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा?

अमित शाह ने सोमवार को नवी मुंबई के CIDCO Exhibition Centre में हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की पूरी गरिमा को बहाल करने में करीब 80 साल लग गए। उन्होंने कहा कि यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और आज भी देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ है।