Hindi Diwas: ‘नेताजी बंगाली भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए हिंदी को अपनाया’, अमित शाह का बड़ा बयान

अमित शाह ने कहा- मैं युवाओं से कहना चाहता हूं- दुनिया की जितनी भाषाएं आप सीख सकें, सीखें, लेकिन अपनी भाषा को न छोड़ें। मैं देश भर के सभी माता-पिता से भी कहना चाहता हूं कि वे अपने बच्चों से उनकी मातृभाषा में ही बात करें। अपनी भाषा बोलने से इंसान छोटा महसूस करे, ऐसी हीन भावना से बड़ा कोई पाप नहीं है। भाषा ही हमें हमारी मां, हमारी मिट्टी, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति से जोड़ती है।