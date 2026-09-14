21 NDA राज्यों में UCC लागू करने के बयान पर भड़की कांग्रेस, BJP पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अल्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या UCC लागू होने से देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो जाएंगे? जब आप 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां सभी के लिए एक जैसे नागरिक कानून लागू होंगे।