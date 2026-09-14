गुरुग्राम में कारगिल युद्ध के नायक पर पार्किंग विवाद में जानलेवा हमला, सिर पर लोहे की रॉड से वार, जानें पूरा मामला

Attack On IAF Captain: गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देश के लिए 1999 के कारगिल युद्ध (ऑपरेशन सफेद सागर) में अपनी सेवाएं देने वाले भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता पर कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल वह मेदांता अस्पताल में भर्ती है। वहीं, गुप्ता ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।