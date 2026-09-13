मेधा रूपम मामले में सौरव दास की नई मांग, बोले- मुआवजे की रकम बढ़ाकर 20 लाख की जाए

मेधा रूपम की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतना कठोर और निरंकुश आदेश जारी होने के बावजूद डीएम की ओर से उसके खिलाफ अपील किया जाना हैरान करने वाला है। दास ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि अगर मामला उसके सामने आता है तो 5 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इस तरह हाईकोर्ट के 5 लाख रुपये के मुआवजे के आदेश के बाद अब इस राशि को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।