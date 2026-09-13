BRICS की नई दिल्ली घोषणा को मायावती ने बताया ‘कूटनीतिक उपलब्धि’, आतंकवाद पर भारत के रुख की सराहना

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए और दोनों पक्षों को आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हितों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए जरूरी आधार है। उन्होंने सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और व्यवस्थाओं का दोनों पक्षों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया वहीं, शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को अपने संबंधों को रणनीतिक नजरिए से देखना चाहिए और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए।