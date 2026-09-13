BRICS Summit में भाग लेने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन शनिवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में एक विशेष डिनर (Gala Dinner) का आयोजन किया था। इस डिनर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स देशों के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। हालांकि, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इस आयोजन में नजर नहीं आए।

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत खत्म होने के बाद शी जिनपिंग काफी थक गए थे और आराम करने के लिए अपने होटल चले गए थे। इसके बाद वे डिनर के लिए वापस नहीं आ पाए और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।