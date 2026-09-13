सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुए तीन नकाबपोश बदमाश

फायरिंग के वक्त गुलाब सिद्धू घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं। बरनाला एसएसपी एमडी सरफराज आलम ने टीआईओ को बताया कि पुलिस को शनिवार देर रात गायक के घर के गेट पर फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि गुलाब सिद्धू पहले भी कुछ गैंगस्टरों के निशाने पर रह चुके हैं। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें दो सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराए थे। पुलिस अब पुराने विवादों और फायरिंग की घटना के बीच कनेक्शन की भी जांच कर रही है।