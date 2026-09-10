Guwahati Murder Case : गुवाहाटी में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी बोला- मुझसे हुई गलती, आप मत करना

गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में पत्नी की नृशंस हत्या करने और फिर उसे फ्रिज में रखने के आरोपी रामानुज गोस्वामी ने अब लोगों से ऐसी गलती नहीं करने की अपील की है। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी, इसी दौरान उसने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा हूं। लोग मेरे बारे में बुरा कह सकते हैं, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी जिंदगी में इस तरह की गलती न करें। इससे पहले उसने पत्रकारों के सामने कहा था कि उसे अपने किए पर 'कोई अफसोस नहीं' है और न ही वह माफी मांगेगा। उसने जेल से बाहर आने के बाद किसी 'शुगर डैडी' को मारने की धमकी भी दी थी।