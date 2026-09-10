‘वंदे मातरम’ को लेकर BJP-कांग्रेस में ठनी! कर्नाटक सरकार को क्यों जारी करना पड़ा नया आदेश?

Congress BJP controversy: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के पहले दो पद गाने का निर्देश दिया है। इसके चलते एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच वंदे मातरम के सभी पद गाए जाने और सिर्फ दो पद गाए जाने का विवाद बढ़ सकता है। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी होगी, उसमें राष्ट्रगीत के सभी छह पद गाए जाएंगे। यह फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है।