BRICS Summit 2026:भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट! मोदी-जिनपिंग ने कहा- सीमा पर शांति जरूरी, मतभेद विवाद न बनें

भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों शीर्ष नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई पिछली बैठक के बाद से दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति का खुले दिल से स्वागत किया। साथ ही, आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।