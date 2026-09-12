Nagpur Murder: 2019 में बेटे की मौत, बहू पर जादू-टोने का शक, सुलग रहा था गुस्सा, आखिरकार ससुर ने किया हमला

हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नागपुर के यशोधरानगर थाना क्षेत्र के पाहुणे ले-आउट, पिवली नदी इलाके की है। मृतका की पहचान लक्ष्मी रविशंकर पाली (42) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी ससुर नाथूलाल भगवान पाली (70) को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार नाथूलाल के बेटे रविशंकर की वर्ष 2019 में मौत हो गई थी। इसके बाद से नाथूलाल को लगातार शक था कि उसकी बहू लक्ष्मी ने जादू-टोना किया था, जिसके कारण उसके बेटे की मौत हुई थी।