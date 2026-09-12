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‘मैं मानती हूं तुम मेरे फैन हो, ये क्यों बनवाया?’ फैन की छाती पर अपना टैटू देख हैरान रह गईं शहनाज गिल, VIDEO

Shehnaaz Gill Tattoo: शहनाज गिल के एक डाई-हार्ड फैन ने अपनी छाती पर एक्ट्रेस के चेहरे का टैटू बनवाया। टैटू देखकर शहनाज का रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 12, 2026

Shehnaaz Gill tattoo

पहले हाथ पर बनवाया था शहनाज गिल का टैटू (सोर्स: Instagram-viralbhayani)

Shehnaaz Gill Viral Video: एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। उनके फैंस अक्सर उनके लिए अपनी दीवानगी जाहिर करते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में एक फैन ने कुछ ऐसा कर दिया कि खुद शहनाज भी हैरान रह गईं। एक फैन ने अपनी छाती पर शहनाज के चेहरे का टैटू बनवाया और जब एक्ट्रेस ने इसे देखा तो उन्होंने उससे सवाल कर दिया।

फैन और शहनाज की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शहनाज फैन से पंजाबी में बात करती नजर आ रही हैं। इस दौरान फैन उन्हें अपनी छाती पर बना टैटू दिखाता है, जिसे देखकर एक्ट्रेस हैरान रह जाती हैं।

एक्ट्रेस ने किया सवाल तुमने टैटू क्यों बनवाया?

वीडियो में शहनाज फैन से पूछती हैं, “तुमने टैटू क्यों बनवाया?” इस पर फैन जवाब देता है, “मैं तुम्हारा फैन हूं।” फैन की बात सुनकर शहनाज कहती हैं, “मैं मानती हूं कि तुम मेरे फैन हो, लेकिन तुम” इसके बाद वह फैन को धन्यवाद देती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। शहनाज का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

फैन की दीवानगी पर यूजर्स ने किए कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने फैन के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने पुराने टैटू का जिक्र करते हुए लिखा कि फैन ने पहले भी हाथ पर शहनाज का टैटू बनवाया था। उस वक्त शहनाज ने कथित तौर पर उससे कहा था कि जो किया है वह अच्छा है, लेकिन अब दिल पर टैटू मत बनवाना। यूजर के मुताबिक, फैन ने इस बात को नहीं माना।

एक अन्य यूजर ने शहनाज के पुराने दिनों का जिक्र करते हुए लिखा कि कभी शहनाज ने औजला का टैटू बनवाया था और अब लोग शहनाज का टैटू बनवा रहे हैं। वहीं, एक यूजर ने फैन के इस कदम को खूबसूरत और बहादुरी भरा इशारा बताया और कहा कि शहनाज वाकई लकी हैं कि उनके ऐसे डाई-हार्ड फैंस हैं।

‘सिंह वर्सेस कौर 2’ को लेकर चर्चा में हैं शहनाज

वर्कफ्रंट की बात करें तो शहनाज गिल की लेटेस्ट फिल्म ‘सिंह वर्सेस कौर 2’ 11 सितंबर 2026 को रिलीज हुई है। फिल्म में उनके साथ गिप्पी ग्रेवाल नजर आए हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग पर करीब 1.5 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि Sacnilk के अनुसार भारत में इसकी नेट कमाई 35 लाख रुपये बताई गई है।

शहनाज के पास इसके अलावा पंजाबी फिल्म ‘रन्ना च धन्ना’ और हिंदी फिल्म ‘सब फर्स्ट क्लास’ भी हैं। ‘रन्ना च धन्ना’ के 2027 में रिलीज होने की खबर है, जबकि ‘सब फर्स्ट क्लास’ की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है।

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Updated on:

12 Sept 2026 06:42 pm

Published on:

12 Sept 2026 06:42 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मैं मानती हूं तुम मेरे फैन हो, ये क्यों बनवाया?’ फैन की छाती पर अपना टैटू देख हैरान रह गईं शहनाज गिल, VIDEO

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