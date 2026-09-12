‘मैं मानती हूं तुम मेरे फैन हो, ये क्यों बनवाया?’ फैन की छाती पर अपना टैटू देख हैरान रह गईं शहनाज गिल, VIDEO

Shehnaaz Gill Viral Video: एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। उनके फैंस अक्सर उनके लिए अपनी दीवानगी जाहिर करते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में एक फैन ने कुछ ऐसा कर दिया कि खुद शहनाज भी हैरान रह गईं। एक फैन ने अपनी छाती पर शहनाज के चेहरे का टैटू बनवाया और जब एक्ट्रेस ने इसे देखा तो उन्होंने उससे सवाल कर दिया।