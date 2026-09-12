बच्चे का चेहरा दिखाने पर ट्रोल हुईं श्रद्धा आर्या, बोलीं- ‘जब मन नहीं करेगा तब नहीं दिखाऊंगी’

Shraddha Arya Instagram: टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अपने बच्चों की तस्वीरें और उनका चेहरा सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है। टेली मसाला के साथ खास बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि लोग अक्सर उनसे सवाल करते हैं कि वह कभी बच्चों का चेहरा दिखाती हैं तो कभी उसे हाथ से ढक देती हैं। श्रद्धा ने साफ कहा कि वह अपने बच्चों की तस्वीरें कब और कितनी शेयर करनी हैं, इसका फैसला खुद करेंगी।