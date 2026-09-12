‘कॉमेडी से काफी डरती हूं, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है’, संदीपा धर ने ‘चुंबक’ को लेकर कही ऐसी बात

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि बातचीत के समय 'चुंबक' नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था। उन्होंने इसे अपने कॉमेडी डेब्यू के फैसले का अच्छा नतीजा बताया और कहा कि उन्हें लगता है कि यह सही फैसला था। दरअसल, सीरीज ‘चुंबक’ में नीना गुप्ता, देवन भोजानी, सुमित राघवन, संदीपा धर, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमीत व्यास, मानसी पारेख, डेलनाज ईरानी, अनंत वी. जोशी, अमायरा दस्तूर और अतुल कुमार भी नजर आ रहे हैं। ‘चुंबक’ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, बता दें, इसकी कहानी बहुत मजेदार है।