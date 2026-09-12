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मिर्जापुर के ‘घूम-घूम’ को ‘FA9LA’ जैसा हिट बनाना चाहते थे रवि किशन, बोले- ‘कुछ जादुई करते हैं’, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

Ravi Kishan Ghoom Ghoom Song: ‘मिर्जापुर द मूवी’ के गाने ‘घूम घूम’ को लेकर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि रवि किशन इसे ‘धुरंधर’ के ‘फासला’ जैसा असरदार बनाना चाहते थे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 12, 2026

Ravi Kishan Ghoom Ghoom Song

FA9LA गाने में अक्षय खन्ना और घूम घूम गाने में रवि किशन और सोनल चौहान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- bollywood.janta.party)

Ravi Kishan Ghoom Ghoom Song: पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'मिर्जापुर: द मूवी' का गाना 'घूम घूम' फिल्म के पॉपुलर गानों में से एक बन गया है। इस गाने के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया है कि रवि किशन को इस गाने की सफलता का अंदाजा इसकी शूटिंग से पहले ही हो गया था। गांगुली के मुताबिक, रवि किशन चाहते थे कि दर्शकों पर इस गाने का असर वैसा ही हो जैसा अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' के गाने FA9LA ने छोड़ा था। वहीं, डायरेक्टर गुरमीत सिंह चाहते थे कि इस गाने में 'शोले' के मशहूर गाने 'महबूबा महबूबा' जैसा फील हो।

रवि किशन चाहते थे कि 'घूम घूम' गाना FA9LA जैसा असरदार हो

'मिर्जापुर: द मूवी' का गाना 'घूम घूम' फिल्म की रिलीज के बाद से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। हालांकि, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने 'मिड-डे' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रवि किशन को इस डांस नंबर से शूटिंग शुरू होने से पहले ही बहुत उम्मीदें थीं।

गांगुली ने बताया, 'वो समय बहुत अहम था क्योंकि अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'फासला' (FA9LA) हाल ही में बहुत बड़ा हिट हुआ था। 'मिर्जापुर' फ्रैंचाइजी से जुड़े रवि किशन ने गांगुली को नए गाने के लिए कुछ ऐसा ही यादगार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गांगुली ने बताया, "जब हम 'घूम घूम' पर काम कर रहे थे, तब अक्षय का गाना हाल ही में रिलीज हुआ था और बहुत हिट हुआ था। रवि सर ने मुझसे कहा कि मैंने 'धुरंधर' में बहुत अच्छा काम किया था और हमारे पास 'मिर्जापुर' में भी वैसा ही कुछ करने का मौका है। उन्होंने कहा, 'चलो कुछ कमाल का करते हैं'। उन्होंने डांस स्टेप्स को इतना पॉपुलर बना दिया कि गाने को ही पहचान मिल गई, न कि गाने की वजह से स्टेप्स पॉपुलर हुए।"

'घूम घूम' में 'महबूबा महबूबा' जैसा एहसास होना चाहिए था

हालांकि, टीम चाहती थी कि गाने में आज के जमाने का जोश और एनर्जी हो, लेकिन गांगुली ने बताया कि क्रिएटिव आइडिया रमेश सिप्पी की 'शोले' के क्लासिक गाने 'महबूबा महबूबा' से भी प्रेरित था। इस गाने की शूटिंग जैसलमेर में हुई, जिसमें रेगिस्तान का नजारा बैकग्राउंड में था। हालांकि, राजस्थान में शूटिंग करने में अपनी चुनौतियां थीं, खासकर इसलिए क्योंकि टीम को बहुत ज़्यादा ठंड में काम करना पड़ा। गांगुली ने बताया, "इसमें 'शोले' के 'महबूबा महबूबा' जैसा एहसास होना चाहिए था। मैंने इसे मुंबई में शूट करने का सुझाव दिया था, लेकिन गुरमीत इसे राजस्थान की असली लोकेशन पर शूट करना चाहते थे।"

गाने में पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, अली फजल, दिव्येंदु और सोनल चौहान शामिल हैं

'घूम घूम' में 'मिर्जापुर: द मूवी' की कास्ट के कई जाने-माने कलाकार शामिल हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, अली फजल, दिव्येंदु और सोनल चौहान हैं। जैसलमेर की कड़ाके की ठंड में इतने बड़े डांस नंबर की शूटिंग के लिए कास्ट और क्रू को मुश्किल हालात में काम करना पड़ा। मुश्किलों के बावजूद, डायरेक्टर गुरमीत सिंह के सोचे हुए माहौल को बनाए रखने के लिए टीम ने राजस्थान में शूटिंग जारी रखी। रेगिस्तान का नजारा, जबरदस्त कोरियोग्राफी और कई अहम कलाकारों की मौजूदगी ने 'घूम घूम' को फिल्म के सबसे चर्चित म्यूजिकल सीक्वेंस में से एक बना दिया है। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इस फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर ला रही है।

गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की लिखी ‘मिर्जापुर: द मूवी’, प्राइम वीडियो की मशहूर फ्रेंचाइजी को फीचर-फिल्म के फॉर्मेट में पेश करती है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुगल, श्रिया पिलगांवकर, रवि किशन और सोनल चौहान जैसे कलाकार शामिल हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म उन कहानियों और किरदारों को आगे बढ़ाती है, जिन्होंने ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी को भारतीय स्ट्रीमिंग की दुनिया का एक अहम हिस्सा बनाया है।

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Entertainment

Ravi Kishan

Updated on:

12 Sept 2026 03:14 pm

Published on:

12 Sept 2026 03:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मिर्जापुर के ‘घूम-घूम’ को ‘FA9LA’ जैसा हिट बनाना चाहते थे रवि किशन, बोले- ‘कुछ जादुई करते हैं’, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

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