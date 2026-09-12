मिर्जापुर के ‘घूम-घूम’ को ‘FA9LA’ जैसा हिट बनाना चाहते थे रवि किशन, बोले- ‘कुछ जादुई करते हैं’, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

गांगुली ने बताया, 'वो समय बहुत अहम था क्योंकि अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'फासला' (FA9LA) हाल ही में बहुत बड़ा हिट हुआ था। 'मिर्जापुर' फ्रैंचाइजी से जुड़े रवि किशन ने गांगुली को नए गाने के लिए कुछ ऐसा ही यादगार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गांगुली ने बताया, "जब हम 'घूम घूम' पर काम कर रहे थे, तब अक्षय का गाना हाल ही में रिलीज हुआ था और बहुत हिट हुआ था। रवि सर ने मुझसे कहा कि मैंने 'धुरंधर' में बहुत अच्छा काम किया था और हमारे पास 'मिर्जापुर' में भी वैसा ही कुछ करने का मौका है। उन्होंने कहा, 'चलो कुछ कमाल का करते हैं'। उन्होंने डांस स्टेप्स को इतना पॉपुलर बना दिया कि गाने को ही पहचान मिल गई, न कि गाने की वजह से स्टेप्स पॉपुलर हुए।"