अमीषा पटेल की मां के घर से हुई लाखों की चोरी, डेढ़ साल से घर में काम कर रही मेड को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Ameesha Patel Mother Domestic Help Arrested: मरीन ड्राइव पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां, आशा पटेल के घर से लगभग 5 लाख रुपये की कीमत की हीरे जड़ी सोने की चूड़ी चुराने के आरोप में घर में काम करने वाली 40 वर्षीय बाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला की पहचान विरार की रहने वाली सीमा घाटे के तौर पर हुई है। जांच के बाद उसे पकड़ा गया और 15 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।