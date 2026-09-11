‘iPhone Duo’ की 3 लाख की कीमत पर ध्रुव राठी का तंज, बोले- इतने में तो शुरू हो जाएगा डेयरी फार्म! दिए ये 5 विकल्प

Dhruv Rathee On iPhone Due Price: एप्पल (Apple) के बहुचर्चित और पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ (iPhone Duo) के लॉन्च होते ही टेक जगत में हलचल मच गई है। जहां एक तरफ इस प्रीमियम और इनोवेटिव फोन के फीचर्स की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी आसमान छूती कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। अब इसी लिस्ट में फेमस यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने भी अपनी राय रख दी है। उन्होंने इस नए फोल्डेबल आईफोन की कीमत पर एक बेबाक वीडियो शेयर करते हुए एप्पल पर करारा तंज कसा है।