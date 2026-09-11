कॉपीराइट क्लेम से परेशान पैपराजी ने रणवीर सिंह से मांगी मदद, एक्टर के रिएक्शन का वीडियो वायरल

Ranveer Singh Paparazzi: मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में 'धुरंधर' स्टार न सिर्फ अपनी टीम के लोगों से गर्मजोशी से मिलते नजर आए, बल्कि पैपराजी के साथ भी बेहद सहज अंदाज में बातचीत करते दिखाई दिए। इसी दौरान एक पैपराजी ने उन्हें अपने इंस्टाग्राम पेज पर आ रहे कॉपीराइट क्लेम की शिकायत बताई, जिस पर रणवीर के जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया।