50 की हो चुकी अमीषा पटेल ने शादी को लेकर कही बड़ी बात, बोलीं- ‘मैं अकेले ही खुश हूं’

पिछले साल एक पॉडकास्ट में 50 साल की हो चुकी अमीषा पटेल ने प्यार, क्रश और वन नाइट स्टैंड को लेकर खुलकर बात की है। अमीषा ने बताया कि एक एक्टर है जिनके लिए वो अपने सारे नियम- कानून तोड़ सकती हैं। रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा पटेल ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात की। इस दौरान अपने सेलिब्रिटी क्रश के बारे में भी बताया, अमीषा ने कहा कि वो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की दीवानी हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा, "टॉम क्रूज मेरे क्रश हैं। मैं बचपन से टॉम क्रूज को पसंद करती हूं। मेरे पेंसिल बॉक्स में उनकी फोटो होती थी, मेरे फाइल्स में, यहां तक कि मेरे रूम में भी उनके कई पोस्टर होते थे।"